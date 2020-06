Edsilia Rombley en Kenny B bundelen krachten met zomers duet

Vandaag brengen Edsilia Rombley en Kenny B de zomerse single ‘Goed Voor Mij’ uit. Het is de eerste keer dat de twee artiesten samenwerken. Het catchy duet staat garant voor een flinke portie vitamine D door je speakers en is de ideale start van de zomer!

Edsilia Rombley over de samenwerking met Kenny B: “Toen er werd geopperd weer eens een duet op te nemen, dacht ik meteen: ‘Als er íemand is waar ik vrolijk en blij van wordt, is dat Kenny B’. Ik waardeer hem als mens en als artiest. Ik ben dan ook ontzettend trots en vind het te gek dat wij samenwerken.”

“Ik heb al heel lang bewondering voor Edsilia. Ik noemde haar al in de tekst van mijn lied Parijs en ik had niet gedacht bij het schrijven van dat nummer dat we ooit samen zouden werken. Ik vind dit echt geweldig”, aldus Kenny B.

De tekst van ‘Goed Voor Mij’ is gebaseerd op het ontstaan van een relatie die soms begint als een hechte vriendschap. “Uiteindelijk moet je ervoor kiezen of je vrienden blijft, of de sprong durft te wagen en te zeggen: ‘Dit voelt goed, jij bent goed voor mij, laten we ervoor gaan’. Daar gaat dit nummer over, er wordt op een leuke en speelse manier verteld hoe spannend dat eigenlijk is. Je kunt de tekst natuurlijk op meerdere manieren interpreteren, maar dit was mijn eigen ervaring”, aldus Edsilia Rombley.

‘Goed Voor Mij’ is geproduceerd door Tjeerd P. Oosterhuis en Ginton die eerder nummers produceerde voor Maan en Ronnie Flex. Rond Moederdag bracht Rombley een single, een ode aan haar moeder, ‘Lieve Mama’ uit. ‘Goed Voor Mij’ is de tweede single in een reeks van meerdere Nederlandstalige single-releases. ‘Goed Voor Mij’ is vanaf vandaag te streamen via de bekende platformen.

Over Edsilia Rombley & Kenny B

Edsilia Rombley staat voor onovertroffen veelzijdigheid: Soul, pop, jazz, r&b en ballads. Ze zingt net zo makkelijk Nederlands- als Engelstalige songs en wisselt haar theatertours af met tv-optredens. Als een van de Ladies of Soul stond zij al 15 keer in een uitverkocht Ziggo Dome. Met haar laatste theatertour The Piano Ballads & More stond Edsilia in vele theaters door heel Nederland. Volgend jaar mei presenteert ze samen met Chantal Janzen en Jan Smit het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Kenny B was met ruim vijftien nummer 1-hits al een begrip in Suriname. Met Parijs wist Kenny B als eerste Nederlandse artiest 1 miljoen Spotify-streams in een week te scoren. Deze hit ontketende een serie van parodieën en meerdere samenwerkingen met verschillende singer-songwriters. Zijn nummer ‘Jij bent de liefde’ werd meerdere malen gecoverd, o.a. door Guus Meeuwis en Maan. Hierna volgde succesvolle tours door heel Nederland, van clubs tot televisieprogramma’s tot verschillende festivals als Lowlands, Zwarte Cross, Noorderslag, Dutch Valley en het jaarlijkse Bevrijdingsfestival.