Navarona geeft 6 unieke shows in thuishaven Nijmegen

Navarone pakt uit met een 6-daagse die je alle hoeken van Nijmegen laat zien! Met een klein publiek beleef je de Nijmeegse rocksensatie in een unieke setting.

De mannen trappen af met een aantal semi-akoestische shows in het prachtige Openluchttheater De Goffert op 10, 11 en 12 juli. Zie je de band liever op volle kracht, kom dan op 15, 16 of 17 juli naar Doornroosje voor een vette rockshow.

Voor deze semi-akoestische shows is het Openluchttheater de perfecte locatie. Navarone heeft eerder bewezen ook met minimale versterking voor kippenvel te zorgen, onder andere met een bijzonder concert in de Stevenskerk. Verwacht een bijzondere show met aangepaste setlist met onder andere nummers uit de 1,5 meter sessies. Elke dag zijn er twee sessies met beperkte toegang en de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met het corona virus.

In Doornroosje mag het volume weer open, en zo horen we de Nijmeegse rockmachine Navarone natuurlijk graag! In 2019 speelde de band een uitverkochte grote zaal nog twee keer plat. Dit keer staan ze voor een klein publiek, maar verwacht dezelfde energie en veel knallers. Elke dag zijn er twee concerten met beperkte toegang en de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met het corona virus.