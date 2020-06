Rick de Leeuw start hybride concerten in Muziekgieterij

Op 2 juli heeft Rick de Leeuw de eer om aan de aftrap te staan van een reeks hybride concerten in de Muziekgieterij met een beperkt aantal fans in de zaal en de mogelijkheid om het concert als livestream te beleven.

Rick de Leeuw was ruim 20 jaar de zanger van de populaire rockband Tröckener Kecks. De daaropvolgende tien jaar ontwikkelde hij zich op vele gebieden. Hij schreef gedichtenbundels en romans, was een graag geziene gast in televisieprogramma’s als De Laatste Show en speelde toneel met de KVS en Union Suspecte. In 2013 kwam Rick de Leeuw met een eerste solo-album ‘Beter Als’. Een cd van een man die weet waar hij vandaan komt en benieuwd is naar wat de toekomst brengen zal.

Na zijn publiekloze optreden in Quarantalks, keert Rick de Leeuw terug naar Muziekgieterij. Op 2 juli zie je hem, met zijn band, op het podium in de grote zaal. Beleef het concert online of woon het zelf bij, maar wees er snel bij snel want het aantal kaarten is beperkt.