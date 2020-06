25 juni, de verjaardag van George Michael

Op 25 juni 1963 wordt in Noord-Londen de van Griekse voorvaderen afkomstige Georgios Kyriacos Panagiòtou geboren. Georgios veranderde zijn naam om practische redenen naar George Michael en was de ene helft van Wham!, het duo dat van 1981 tot en met 1986 verschillende hits scoorde, waaronder het nummer dat mogelijk het vaakst in de hitlijsten heeft gestaan, ‘Last Christmas’

Al voor het uiteenvallen van Wham! in 1986 was George Michael ook solo op de goede weg met meer dan 25 top 40 hits in ons land. Zijn grootste hit is de live-versie van de hit van Elton John uit 1974, die de twee samen in 1991 uitbrachten, ‘Don’t let the sun go down on me (Live)’. De single stond 8 weken op de bovenste positie in de top 40. George Michael overleed op eerste kerstdag 2016 op zijn ‘Last Christmas’. George Michael werd slechts 53 jaar.