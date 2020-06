Lionel Richie, Beth Hart, Passenger, Sinéad O’Connor komen naar Bospop 2021

Vandaag worden er zeven nieuwe namen aan het programma toegevoegd voor Bospop 2021. Ook Lionel Richie, Beth Hart, Passenger, Sinéad O’Connor, Yola, Larkin Poe en Allman Betts Band zijn bevestigd voor het veertigjarig jubileum van Bospop. De jubileumeditie kan dit jaar helaas niet doorgaan in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. De 40ste editie van het festival vindt nu plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021 op Evenemententerrein A2 Weert Noord.

Lionel Richie

Met meer dan honderd miljoen verkochte albums en een hele reeks awards heeft Lionel Richie eigenlijk allang geen introductie meer nodig. Toch even een kleine samenvatting: de zanger begon zijn carrière als lid van de groep Commodores, waarvoor hij de prachtigste ballads schreef in de jaren zeventig. In de volgende decennia bestormde hij als soloartiest de hitlijsten met nummers als Hello, All Night Long (All Night), Say You Say Me, Dancing On The Ceiling en talloze andere songs die nog steeds in ons collectieve geheugen gegrift staan. Dat wordt meezingen tot we geen stem meer over hebben.

Beth Hart

Het is pas drie jaar geleden dat Beth Hart het podium van Bospop voor het laatst sierde met haar charismatische persoonlijkheid en loepzuivere zangkwaliteiten. Iets zegt ons dat dit dan ook niet de laatste editie van het festival zal zijn waarbij we de Amerikaanse blueskoningin mogen ontvangen. Met haar persoonlijke songs over liefde, haar verslavingsproblematiek en identiteit als vrouw weet ze het Bospoppubliek tenslotte altijd in te pakken. Stilzitten lukt haar in de studio net zo min als op het podium. Zo bracht Beth vorig jaar nog de plaat War In My Mind uit en haar laatste wapenfeit met Joe Bonamassa stamt uit 2018.

Passenger

Mike Rosenberg, de man achter Passenger, was al een tijdje bezig met muziek maken toen hij in 2012 met Let Her Go het Nederlandse publiek massaal wist te versieren. Daarover zegt Rosenberg: “Toen dat nummer groot werd, veranderde het de wijze waarop mensen naar me keken. Ik heb m’n best gedaan om enkel beslissingen te maken om de juiste redenen en liedjes te schrijven waar ik in geloof.” En dat deed ‘ie, en zijn fans ook. De afgelopen acht jaar is Passenger uitgegroeid van straatmuzikant, naar support act van Ed Sheeran, tot wereldartiest in uitverkochte zalen. Halverwege 2019 bracht hij zijn tiende studioalbum Sometimes It’s Something, Sometimes It’s Nothing At All uit, waarmee hij wederom bewijst meer in huis te hebben dan enkel Let Her Go.

Bospop 2021 tot nu toe bevestigd:

Vrijdag 9 juli:

Sting, Melissa Etheridge, Supertramp’s Roger Hodgson, White Lies, Jett Rebel, Gary Moore Tribute Band

Zaterdag 10 juli:

Lionel Richie, Sinéad O’Connor, Heather Nova, De Dijk, Black Pumas, Dizzy Mizz Lizzy, Stahlzeit, Sloper, Tim Montana, Inge van Calkar, Gin Lady

Zondag 11 juli:

Kensington, Beth Hart, Passenger, BLØF, Walter Trout Band, Yola, Larkin Poe, Allman Betts Band, The Steel Woods, Robert Jon & the Wreck