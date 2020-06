Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Neil Diamond.

Helaas heeft Neil Diamond zijn muzikale sporen aan de wilgen moeten hangen, dit in verband met het feit dat hij in januari van 2018 bekend maakte dat hij met optreden moest stoppen omdat bij hem de ziekte van Parkinson is geconstateerd. Neil is een zanger die eigenlijk best wel ondergewaardeerd is, echter heeft hij wel een aantal hits gehad waaronder ‘Sweet Caroline’, ‘Cracklin’ Rosie’, ‘I am…I said’, ‘Song sung blue’, ‘Longfellow serenade’, ‘Beautiful noise’ en ‘You don’t bring me flowers’ (duet met Barbra Streisand). Tijdens Glastonbury 2008 bracht Neil een aantal van zijn hits.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Neil Diamond live @ Glastonbury (2008).