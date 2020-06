Dour festival kondigt nieuwe namen aan voor Dour 2021

In 2020 geen Dour Festival… alles wordt een jaar opgeschoven. Amelie Lens, Angèle, Carl Cox, Modeselektor live, Roméo Elvis, Niska, Sven Väth en nog 15 artiesten hebben als eersten bevestigd voor Dour 2021, een editie die ongetwijfeld heel speciaal wordt.

Deze keer zit er dus twee jaar tussen de opeenvolgende edities van het festival, maar ze grijpen die dubbele wachttijd aan om van Dour Festival 2021 een historische editie te maken. Het is dan ook met groot genoegen dat Dour nu al de eerste namen bekend kan maken van het XXL-programma dat het festival in 2021 wil serveren; een mix van het beste van 2020 en het beste van wat er in 2021 op ons af komt.

De eerste namen zijn artiesten die toegezegd hebben om in 2021 terug te komen, zoals Angèle, die exclusief in de Last Arena zal spelen. Dat zal overigens haar enige festival-optreden in België worden. In 2018 was de jonge Brusselse ook al van de partij, maar intussen is ze uitgegroeid tot een internationale ster. Alles wat ze uitbrengt verandert in goud en in haar nummers wisselt ze toewijding af met zelfspot. De Frans-Congolese artiest Niska heeft zich ontpopt tot een muzikaal symbool van een hele generatie, hij heeft een stem uit duizenden en is de tweede headliner die bevestigt dat hij opnieuw naar de Last Arena komt.

Maar ook al nieuwe namen: Een van hen treedt eveneens aan in de Last Arena: Roméo Elvis. Hij heeft een nieuwe EP uit, ‘Maison’, een voorproefje voor zijn tweede solo-album dat hij eind 2020 uit zal brengen.

Fans van harde techno worden op hun wenken bediend met de eerste doortocht van Sven Väth, zijn sets zijn ware masterclasses van dj-en met vinyl. Ook Carl Cox is van de partij, de veteraan van de acid house die in Engeland, op de raves in het midden van de jaren ’80, naam maakte in de wereld van de hardcore techno. Bovendien is Cox curator en mag hij zelf een avondprogramma samenstellen, net zoals AZF, de Franse hogepriesteres van de industrial techno. Voor 2021 hebben intussen ook artiesten toegezegd die hun debuut op Dour al achter de rug hebben, zoals de Antwerpse Amelie Lens. Zij zal de festivalgangers met haar acid techno uit hun bol laten gaan. Ook Honey Dijon en The Black Madonna keren terug, twee sterren uit Chicago, het duo Modeselektor brengt een live set. Squarepusher, de grootmeester van de IDM en drill and bass heeft een nieuw album uit, ‘Be Up a Hello’, en is er ook weer bij, net zoals de moderne tovenaar Palms Trax.

Ook de hiphopfans mogen juichen; Josman, de jongste ontdekking van de Franse rap, bevestigt dat hij in 2021 van de partij zal zijn. Verder ontvingen we toezeggingen van Princess Nokia, de strijdlustige feministe met een unieke flow en Swing, een van de drie pijlers van L’Or du Commun die het nu solo doet. Freeze Corleone en Lala &ce, twee rijzende sterren van de Franse rap mogen we eveneens opnieuw aan de affiche toevoegen. Daar mag een nieuwe Belgische naam niet bij achterblijven, het duo Caballero & JeanJass dat onlangs zijn 4e album uitbracht ‘High & Fines Herbes’.

De eerste golf drum & bass en jungle is ook al binnen: het Nederlandse Black Sun Empire feat. Multiplex, velen zien hen als het boegbeeld van de hardste, donkerste en meest experimentele drum & bass. Dirtyphonics LIIVE, met hun onvergelijkbare rauwe energie, Billx, de maker van lieflijke ballades tegen 190 bpm en Kings Of The Rollers & Inja met old school jungle zoals je die niet vaak meer hoort.

Nog enkele mooie bevestigingen om de countdown naar 2021 officieel van start te laten gaan: Yseult, de française met de gouden stem en Black Lips met hun dirty garage rock.

Het Dour festival-team slooft zich enorm uit om in 2021 de beste namen naar Dour te halen en heeft nog tal van mooie verrassingen in petto. In 2021 staat bij de windmolens van Dour een daverend feest te wachten.

Dour festival vindt plaats van 14 tot en met 18 juli 2021.