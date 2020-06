Candle Bags komt met nieuwe single, ‘AEIOU’

Candle Bags barst uit de Corona bubbel met het eigenzinnig nummer ‘AEIOU’. Totaal Bubbelmoe gooit de Belgisch Limburgse band lustig met klinkers.

Het contrast in AEIOU is groot: het harder gitaarwerk versus de zachtheid van een dwarsfluit. Inge Henrotay, de enthousiaste frontvrouw vindt dat contrast juist heel boeiend. “De zachtheid van de dwarsfluit brengt het hardere gitaarwerk in balans. Die zoektocht probeer ik ook in het leven verder te zetten. Alles draait altijd om balans.”

Het nummer is opgenomen bij Kris Lemkens, in de BangBuck Studios, en bevat eigenwijs weinig tekst. Dat is heel bewust gedaan. “In Coronatijd zijn we allen op zoek naar iets. Daar zijn geen woorden voor nodig. Less is more.”

Volgens Inge, is het nummer een soort protestsong, een eigen gemaakt vrijheidsritueel. “Het kunnen en mogen uitdrukken van onszelf binnen de muziek zonder ons aan de regels te moeten houden. Iets wat het hoger doel dient.”

Candle Bags vernieuwt, zet je aan het denken en is gewoon heerlijk eigenzinnig. ‘AEIOU’ is nu uit.