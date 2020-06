Zekai is een gloednieuwe band uit Izmir, in het Westen van Turkije. Nee, verwacht dan geen Tarkan, maar een eigen zomerse deun. Een vernieuwende stijl die hangt tussen indie en minimalistische pop, met de stem van de in Bursa geboren Ata Izberk.

Het eerste nummer van Zekai is ‘In Beaches’, wat gaat over het uiteenvallen van de zomerliefde. Hij werkt momenteel aan zijn tweede release, die over een maand wordt uitgebracht.