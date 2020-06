Re-MI brengt Caribische klanken naar Europa met ‘Madan’m Mwen’

Woonachtig op Saint-Martin en Haïti, is Re-MI al een tijdje bezig met het produceren van lekkere muziek. In zijn nieuwe single ‘Madan’m Mwen (My Wife)’ wil Re-MI het over “over de bezem springen”. Samen met sessiemuzikant Jet Blvck zingt Re-Mi over het naar een hoger niveau tillen van zijn leven met de gelukkige vrouw in zijn leven. Met een mix van Haïtiaans-Creoolse en Engelse teksten, complimenteert de AfroPop-productie de dame in kwestie zo goed, dat het nummer inmiddels in eigen land een hit is geworden en een veelgevraagde track lijkt te worden in op bruiloften.

Na het uitbrengen van zijn eerste single ‘Paka Viv San Ou’ in 2014, rees Re-Mi snel in de vaderlandse muziekscene. Met zijn meertalige stijl van R & B-, Pop- en Afrobeats-producties, nam Re-Mi deel aan verschillende competities, waaronder het 2016-seizoen van Trace Music Star waarin hij het tot de halve finalist schopte. Met nummers die voor velen herkenbaar zijn, zal 2020 het jaar moeten worden voor Re-MI om zijn carrière naar hogere hoogten te brengen.

‘Madan’m Mwen’ is nu beschikbaar op alle Digital Music Streaming Platforms.