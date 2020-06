Suzanne Vega in voorjaar 2021 naar TivoliVredenburg

Vorig jaar had Vega al een aantal uitverkochte shows gepland staan, maar deze zijn verplaatst in verband met het huidige verbod op evenementen in Nederland. De Amerikaanse singer-songwriter Suzanne Vega kondigt daarbij een extra concert aan, in TivoliVredenburg Utrecht.

Suzanne Vega wordt alom geprezen als een van de beste songwriters van haar generatie. Ze is een boegbeeld van de folkrevival van de vroege jaren 80. Na het verschijnen van haar warm onthaalde debuutalbum, in 1985 uitgebracht met haar naam als titel, bleef ze hedendaagse nummers schrijven en opnemen die ons inmiddels vertrouwd in de oren klinken.

‘Luka’ is ongetwijfeld de enige hit ooit die werd geschreven vanuit het perspectief van een misbruikte jongen, terwijl ‘Marlene on the Wall’ opvallend goed scoorde in het Verenigd Koninkrijk. ‘Tom’s Diner’ is een eigenaardig a-capellanummer en werd als remix van het Britse danceduo DNA een groot succes in nachtclubs. Vega’s albums, waaronder ‘Suzanne Vega’, ‘Solitude Standing’ en ‘99.9F’, gingen miljoenen keren over de toonbank.

De Amerikaanse singer-songwriter Suzanne Vega komt op 3 februari 2021 naar TivoliVredenburg Utrecht.