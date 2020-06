22 juni, de verjaardag van Jimmy Somerville

Vandaag, 22 juni, is de verjaardag van zanger Jimmy Somerville. Somerville werd in 1961 in Glasgow geboren is bekend als zanger van The Communards en de Bronski Beat. De Bronski Beat brak in 1984 door met ‘Smalltown Boy’. Het nummer gaat over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. Somerville behoort met zijn band en de leden van Frankie Goes to Hollywood en Erasure tot een stroming van Britse bands die er begin jaren ’80 openlijk voor uit kwam homoseksueel te zijn.

Nadat Somerville in 1985 uit de Bronski Beat stapte, was het qua populariteit gedaan met de band. Somerville richtte met Richard Coles The Communards op en scoorde hits met ‘Don’t leave me this way’ en ‘Never can say goodbye’. In 1988 was het voor Somerville ook gedaan met The Communards en de zanger startte een solo-carrière, waarbij ‘To Love Somebody’ zijn grootste hit was. Dat laatste nummer is een cover van The Bee Gees en is gecoverd door tientallen artiesten, hoewel Somerville er een van de grootste hits mee scoorde.