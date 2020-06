The Killers brengen ‘My Own Soul’s Warning’ uit van zesde album

Weet je nog, die albumrelease in mei? A slight change of plans. The Killers besloten het album uit te stellen tot de coronastorm een beetje zou gaan liggen. Ook de tournee door Europa, waarbij ook Amsterdam voor 6 juli op het programma stond, werd tot nader order geparkeerd. Gelukkig komt de boel langzaam maar zeker weer in beweging en heeft de band woensdag de derde single van hun zesde studioalbum uitgebracht, ‘My Own Soul’s Warning’.

Net als voor de albumcover, is het beeldmateriaal voor de single afkomstig van kunstenaar Thomas Blackshear, die zich voor zijn werk heeft laten inspireren door de Crow indianen. Deze stam is afkomstig uit het midwesten van Amerika en gaf toestemming voor het gebruik van de beelden: “Artists living across the world inspired by our people and way of life, is a total honour and true testament of the knowledge our people share. During this unprecedented time due to the COVID-19 Pandemic as well as the injustice of police brutality protests around the world. Our people recognise the need to also help keep our spirits positive.”

Het album werd opgenomen in Los Angeles, Las Vegas en Park City in de staat Utah. Een unicum, want de band werkte nog niet aan een album buiten hun voormalige thuisstad Las Vegas. Daarnaast werd er, in tegenstelling tot voorgaande albums, met meerdere gastartiesten samengewerkt. En niet de minsten. De band wist onder meer voormalig Fleetwood Mac-frontman Lindsey Buckingham te strikken en ook KD Lang, Weyes Blood, Blake Mills en Lucius zijn straks terug te horen op ‘Imploding The Mirage’.