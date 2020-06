Met eerste nieuwe single ‘Chameleon’ kiest Babet voor zichzelf

De weg naar succes kronkelt in opmerkelijke bochten. Zo ook voor de 26-jarige Nederlandse zangeres Babet. Na schrijfwerk voor en met Chainsmokers, Demi Lovato en Pitbull is nu de tijd aangebroken om haar eigen carrière voorop te stellen. In het verleden bracht ze losse singles uit, waaronder ‘Over’ en ‘Stronger,’ maar met haar nieuwe single ‘Chameleon’ werkt ze aan een groter plan.

Na haar deelname op achttienjarige leeftijd aan The Voice Of Holland in 2012, waarbij ze koos voor Marco Borsato als haar coach, werkte ze verder aan haar eigen materiaal. Ze keerde in 2015 nog een keer terug in het programma en gooide daar wederom hoge ogen. De komende tijd staat voor Babet in het teken van een aantal energieke Engelstalige popreleases. Haar veelzijdigheid hoor je in ieder geval al terug in ‘Chameleon’.