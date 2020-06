Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Joe Cocker.

In 1997 gaf Joe Cocker in het kader van zijn ‘Across From Midnight Tour’ een concert in de Waldbuhne te Berlijn. Van dit optreden kwam er in 2004 een DVD uit met daarop een spetterend optreden van de rocker met hits als ‘Up Where We Belong’, ‘You Are So Beautiful, en ‘With a Little Help From My Friends’. 86 minuten lang Joe Cocker in topvorm.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Joe Cocker live @ Waldbuhne, Berlin (1997).