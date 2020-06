Op ‘Push It Right’ werkt MOTi samen met Laura White

Sinds zijn grote doorbraak met ‘Circuits’ in 2012 heeft MOTi (Timo voor intimi) niet meer achterom gekeken. Hij maakte remixes voor de groten der aarde en werkte hij samen aan tracks met TiĆ«sto, Martin Garrix en Major Lazer. Zijn reputatie groeide en bracht hem voor optredens de wereld over. Daarnaast was hij een graag geziene gast op grotere festivals als Ultra Music Festival, Electric Zoo, Tomorrowland en het Engelse Creamfields.

Voor zijn nieuwe release, ‘Push It Right’, besloot de Amsterdamse DJ een samenwerking aan te gaan met de getalenteerde Laura White. Deze zangeres uit Wigan, in het noorden van Engeland, verwierf in 2008 bekendheid met haar deelname aan de Engelse versie van X-factor en heeft daarna bijgedragen aan muziek van artiesten als Alicia Keys en Rita Ora.