‘Ultimate Peggy Lee’ uitgebracht ter ere van 100ste geboortedag

Op 26 mei was het precies honderd jaar geleden dat in Jamestown, North Dakota, Peggy Lee werd geboren. Deze baby, die van haar ouders de naam Norma Dolores Egstrom meekreeg, zou in latere jaren uitgroeien tot een legende in de jazz- en popmuziek. Ter ere van dit jubileumjaar is een overzicht van haar werk samengesteld op ‘Ultimate Peggy Lee’, inclusief een nooit eerder uitgebrachte versie van het nummer ‘Try A Little Tenderness’, die ze zevenenvijftig jaar geleden opnam.

Lee overleed in 2002 op eenentachtigjarige leeftijd en liet een aanzienlijk oeuvre na. Met haar strakke zangstijl en coole, hese stemgeluid was ze een van de meest invloedrijke muzikanten van haar tijd. Op het verzamelalbum zijn nummers te horen die ze met haar zwoele stemgeluid op de kaart wist te zetten, zoals ‘Why Don’t You Do Right’, ‘Is That All There Is?’ en haar versie van ‘Fever’, het nummer waar ook Elvis Presley jaren later furore mee maakte. Ze werd ook wel de vrouwelijke Frank Sinatra genoemd. Wat ze echter voor had op Old Blue Eyes was dat ze zelf ook liedjes schreef. Ze is zelfs een van de meest succesvolle vrouwelijke singer-songwriters uit de Amerikaanse popgeschiedenis.

Haar oeuvre van meer dan 200 nummers is door de jaren heen door verscheidene vakbroeders en zusters gecoverd, waaronder Ella Fitzgerald, Nina Simone,Tony Bennet, Nat King Cole en Bette Midler.