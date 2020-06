Ooberfuse eert vaders op vaderdag met ‘Father’

Ooberfuse is een band die bestaat uit Hal St John en Cherrie Anderson. Ooberfuse maakt goed gemaakte nummers die worden afgeleverd door krachtige, emotionele en oprechte zang in combinatie met Oost-meets-West elektronische muziek. De duidelijke handelsmerken van Ooberfuse.

Ooberfuse’s nieuwste single ‘Father’ is poëtisch, sfeervol en emotioneel. Een weelderige, sombere soundscape met omgevingsgeluiden in de verte en een zachte akoestische gitaarmelodie, af en toe vergezeld van ruime licht vezelige synths, is de perfecte achtergrond voor de emotionele teksten. Reflectief en spiritueel van aard toont ‘Father’ een erkenning van wijsheid en leiding. De reis van het leven en het belang van richting en liefde beschrijven. ‘Father’ slaat een emotioneel akkoord dat echt eerlijk, rijk en mooi wijs is.

Hal St John: “Dit liedje is geschreven rond de tijd dat mijn vader stierf. Het was een moeilijke fase in mijn leven en ik hoop dat deze track zijn herinnering zal eren.” Ooberfuse’s ‘Father’ is de perfecte soundtrack voor vaderdag en komt uit via Fretsore Records.