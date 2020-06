Remme schreef derde single ‘lose touch’ over onverstandige liefde

Ondanks de afgelopen periode, waarbij optreden nagenoeg niet mogelijk was, gaat het goed met remme. De voorgaande singles ‘get older’ en ‘hunger’, werden goed ontvangen en leverden hem veel airplay op de radio op. Afgelopen week bracht de getalenteerde singer-songwriter met ‘lose touch’ zijn derde single uit.

Schrijven van liedjes zit remme in het bloed. Toch kwam dit nummer, waar hij twee jaar geleden al aan begon, niet zomaar uit de lucht vallen. De basis voor het refrein van ‘lose touch’ vond hij terug in de voicenotes die hij had ingesproken op zijn telefoon. Toen remme zijn goede vriend Gary Go (Rihanna, Lady Gaga, Skrillex) opzocht in Londen schreven ze het nummer samen af: ‘Gary wist de essentie van mijn ideeën te vangen, hij bracht me weer op het juiste spoor’.

In het nummer zingt remme over iemand die keer op keer je leven overhoop haalt. Ondanks de wetenschap dat afscheid nemen de verstandige keuze is, keer je toch steeds terug bij die persoon. “Als ik ‘lose touch’ zing lukt het me om terug te gaan naar de emotie van mijn oude voicenote. De noten in het refrein zijn eigenlijk net iets te hoog voor me, dus ik heb maar één keus; alles geven. Ik sluit mijn ogen en laat me gaan,” aldus de twintigjarige remme. De videoclip werd geschoten door de jonge cinematograaf Véras Fawaz in de Zuid-Duitse bergen en staat symbool voor de heftige ervaringen die remme bezingt in ‘lose touch’. De video verschijnt later deze maand online.