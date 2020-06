Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Elvis Presley.

Op 14 januari 1973 gaf Elvis Presley een concert in Honolulu, Hawaii. Dit was niet zomaar een concert, het werd wereldwijd uitgezonden via satelliet, volgens RCA – zijn platenmaatschappij – werd de show bekeken door een slordige 1,5 miljard mensen. De show die we jullie vandaag aanbieden is de rehearsel show (in 1988 uitgebracht onder de titel ‘The Alternate Aloha’) dit neemt niet weg dat het van ongekende klasse is. Elvis in topvorm, getuige de sublieme versies van ‘Burning Love’, ‘Something’, ‘Steamroller Blues’, ‘My Way’, ‘Johnny B. Goode’ en nog meer.

Kijk, luister en geniet van: Full Concert: Elvis Presley live @ Honolulu International Center, Hawaii (1973).