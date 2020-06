19 juni, de verjaardag van Nâdiya

19 juni is de verjaardag van de Franse zangeres Nâdiya, bekend van haar hit in 2005, ‘Et c’est parti..’, die in Nederland de 21e positie behaalde in de top 40. Nâdiya wordt in 1973 in Tours geboren als Nadia Zighem, als een van zeven kinderen. Nadia wordt op 16-jarige leeftijd Frans kampioen op de 800 meter hardlopen, maar verhuist toch naar Parijs om een zangcarière te beginnen.

Na ‘Et c’est parti…’ heeft ze in Nederland nog een paar singles uit, ‘Si loin de vous’ en ‘Signes’ die nog wel gedraaid werden op de radio, maar daarna werd het in Nederland wat stil rond Nâdiya. In thuisland Frankrijk en de Franstalige landen er omheen ging het echter beter en haalde vrijwel alles wat de zangeres uitbracht een gouden of platina status. Ook maakte ze duetten met Enrique Iglesias (‘Tired of being sorry’) en Kelly Rowland.