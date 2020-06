Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van UB40.

Het UB40 concert dat wij jullie vandaag aanbieden is er een van vóór hun grote hits als ‘Red Red Wine’, Rat In Mi Kitchen’, Can’t Help Falling In Love en meer. UB40 nog voor ze beroemd werden, pure reggae om lekker van te genieten. Tijdens dit concert kwamen ‘One In Ten’, ‘Love Is All Is Alright’ en ‘Present Arms’ voorbij. Kortom, UB40 op hun best!

Kijk, luister en geniet hieronder van: Full Concert: UB40 live @ Rockpalast (1982).