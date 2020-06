18 juni, de verjaardag van Hans Sanders (bots)

Op 18 juni 1945 werd in Den Bosch de latere zanger Hans Sanders geboren. Hans leerde zichzelf gitaar spelen en werd op 21-jarige leeftijd een van Peter Koelenwijn’s Rockets. Vanaf dat moment maakte Sanders deel uit van de Eindhovense muziekscene, die mede door hem bepaald zou worden. Later stapte Sanders over naar Dirty Underware, de groep van Bertus Borgers en nog later startte hij met Bonkie Bogaerts, Sjors van de Molengraft en Willem van Kruisdijk de Zuid-Nederlandse Fanfare. Van Kruisdijk stapte daar later weer uit en richtte jaren later met Mies Wilbrink Slagerij van Kampen op.

In 1974 richtte Hans Sanders met de overgebleven leden van de Fanfare, aangevuld met Peter de Vries en Floris Teunissen van Manen de maatschappijkritische groep bots op. In 1976 scoorden zij een hit met het nog steeds populaire ‘Zeven dagen lang’, dat ook in Duitsland een megahit werd. Van de royalties uit Duitsland kocht de zanger een café op het Wilhelminaplein in Eindhoven, café de Groot. Hans Sanders overleed in 2007 tijdens de opnames van een nieuwe cd. De cd werd verder afgemaakt met gastzangers, in de stijl en wens zoals Sanders gewild zou hebben.