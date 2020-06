Sjock haalt Madness, Agnostic Front, Phil Campbell en meer naar Gierle

Volgende maand zou in het Belgische Gierle de 45e editie van Sjock plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus werd het festival dit jaar geannuleerd. Deze week maakt de organisatie het bijna volledige affiche voor volgend jaar bekend. Onder meer Madness, Social Distortion, Agnostic Front, Black Lips, Phil Campbell and the Bastard Sons, Dwarves en New Bomb Turks komen op 9-10-11 juli naar festivalterrein Poeyelhei Gierle nabij Turnhout.

Sjock is het best bewaarde geheim van alle Benelux festivals. Elk jaar vieren vele duizenden liefhebbers van punk- en garagerock; rockabilly; surf; rock-‘n’-roll en van aanverwante muzikale genres hun internationale jaarlijkse hoogmis.

Sjock, het oudste nog bestaande alternatieve én onafhankelijke festival van België is al sinds jaar en dag een initiatief van de vrijwilligers van Jeugdhuis ‘t Hoekske in Gierle. Het is de oervader van festivals als Groezrock, Jera On Air, Speedfest en ScumBash. In al die jaren tijd is het evenement uitgegroeid tot een uniek festival, waar Rock met de grote R centraal staat. Sjock scheidt zich af van de mainstream-waanzin en kiest bewust voor rock-‘n ‘-roll in de originele betekenis van het begrip.

Voorlopige Line-up 2021

Main Stage

Madness, Social Distortion, Agnostic Front, Black Lips, Phil Campbell and the Bastard Sons, Dwarves

New Bomb Turks, Clowns, Equal Idiots, Uncle Bard and the Dirty Bastards, Pat Todd & the Rankoutsiders, Death By Unga Bunga, Neighborhood Brats, This Means War, Pizzatramp, Hola Ghost, L.A. Machina, Decent Criminal, Speedözer, Church Of Confidence, Mitraille – meer namen volgen.

Titty Twister

The Sadies, The Jason Ringenberg Band, Arsen Roulette, Slacktone, Voodoo Swing, Vandoliers, Dry Riverbed Trio, Sean K. Preston, The Ragtime Rumours, Doghouse Sam and his Magnatones, Hétten Dès, Belle Starr and the Bootjacks, Little Lesley and the Bloodshots– meer namen volgen.