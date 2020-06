Los Musick & P. A. T. Louisiana’s Finest werken samen op ‘Inside The People’

De liefhebbers van echter onvervalste Southern Hip Hop, in de stijl van the Geto Boys en Lil Wayne, moeten dezer dagen bij Los Musick & P. A. T. Louisiana’s Finest zijn. Samengekomen in Opelousas, een stadje van zo’n 25.000 inwoners, en liggende tussen Houston en New Orleans in, pakken de mannen het beste van de Southern Hip Hop, met invloeden die leunen tegen de Houston-style. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de hier iets bekendere Chamillionaire.

Vrijdag komt het duo met hun nieuwe samenwerking ‘Inside The People’, met een flow die een grappige flashback naar bijvoorbeeld Kriss Kross in hun lyrics heeft verwerkt. Nadat ze beiden enkele jaren solo te hebben gerapt zijn de rappers samengekomen voor een samenwerking die goed uitpakt. Geen verheerlijking van geweld of vrouwontering, zoals hip hop wel eens heeft, een positieve vibe die leunt tegen de G-Funk.

De muziek is catchy, de lyrics zijn gemakkelijk te volgen, iets wat bij rap ook niet altijd het geval is helaas. Het nummer heeft een goede productie en is niet zo’n 2 minuten opgenomen vluggertje. Los Musick en P. A. T. Louisiana’s Finest rappen beiden een eigen deel, maar laten hierbij hun raps lekker in elkaar over lopen. Goed op elkaar ingespeeld. De track, en het bijbehorende album, komt op 19 juni uit, via orcd.co/itp1