Simply Red verzet concert naar 2021

Uit respect voor de veiligheid en het welzijn van hun fans, band en crew verzetten de mannen van Simply Red hun herfsttournee naar 2021. Het concert, dat oorspronkelijk gepland stond op zaterdag 14 november 2020 in Sportpaleis Antwerpen, wordt daarom uitgesteld.

Simply Red werd midden jaren tachtig opgericht en scoorde wereldwijd vele hits, als ‘Holding Back the Years’ (1985), ‘The Right Thing’ (1987), ‘If You Don’t Know Me by Now’ (1989), ‘Something Got Me Started’ (1991), ‘Stars’ (1991), ‘Fairground’ (1995) en ‘Sunrise’ (2003). In oktober 2007 maakte zanger Hucknall bekend dat Simply Red er na de tournee in 2009 mee zou stoppen. Begin november 2014 maakte de band bekend weer bij elkaar te zijn en in 2015 kwam dan ook een reunie-tournee vanwege hun 30-jarig jubileum, die het onder meer naar Antwerpen en Amsterdam bracht. In 2015 verscheen ook een geheel nieuw album, getiteld ‘Big Love’.

“We hebben zo lang volgehouden dat we konden wensen dat de dingen zouden terugkeren naar een of andere schijn van normaliteit. Mijn stem is in topvorm, we waren er klaar voor en durfden niet te gaan in de hoop dat we je zouden opvrolijken door een aantal van je favoriete nummers uit te voeren. Het is nu echter duidelijk dat onze tour in het najaar terug moet naar volgend jaar. Tot ziens in 2021, wanneer hopelijk de wereld dit virus beter onder controle heeft.”, aldus Mick Hucknall.

Tickets voor 14 november zullen automatisch geldig zijn voor de nieuwe datum in 2021. Het concert van Mick Hucknall en zijn mannen zal dan plaatsvinden op zaterdag 30 oktober 2021.