Abbey Hoes brengt nieuwe single ’Never Stop Dancing’ uit

Op vrijdag 26 juni brengt de Rotterdamse actrice en Gouden Kalf-winnares Abbey Hoes haar tweede single uit, ’Never Stop Dancing’. Het is de opvolger van haar debuutsingle ‘While I’m Here’. Beide tracks zijn te vinden op haar dit najaar te verschijnen debuutalbum ‘Red Wine and Cigarettes’, waarop Abbey laat horen ook het schrijven van liedjes in de vingers te hebben.

Abbey zegt over de inspiratie voor het liedje: ‘Het liedje ‘Never Stop Dancing’ gaat over mijn omi, die op haar achttiende vluchtte uit Indonesië en met de boot naar Nederland kwam. Ze danste toen en ze danst nog steeds. Door haar ben ik gaan houden van country en line dance. We hebben samen heel wat afgedanst.’ In de binnenkort te verschijnen aanstekelijke videoclip is een glansrol weggelegd voor haar dansende oma.

Dit najaar brengt Abbey Hoes haar debuutalbum ‘Red Wine and Cigarettes’ uit, een ode aan de country en Americana muziek waar ze zo dol op is. De opnames vonden plaats in LA met Grammy Award-winnende producer Rich Jacques.