16 juni, de verjaardag van Tupac Shakur

Op 16 juni 1971 werd in East Harlem, New York, de best verkopende rap-artiest aller tijden, Lesane Parish Crooks geboren. Al op vroege leeftijd veranderen zijn ouders zijn naam naar de naam waarmee hij later wereldfaam zou maken: Tupac Amaru Shakur, vernoemd naar een Peruviaans vrijheidsstrijder en de achternaam van zijn stiefvader, Shakur. Tupac (of 2Pac) wordt door velen gezien als een van de beste gangsta-rappers, hoewel de rapper ook dichtte en acteerde.

Tupac Shakur’s dood

De rapper werd op 7 september 1996 beschoten bij een bokspartij van Mike Tyson in het MGM Grand Hotel in Las Vegas en overleed een week later in het ziekenhuis op 25-jarige leeftijd. De dader is tot op heden nooit gepakt. Hij had echter zó veel materiaal opgenomen dat er nog vele jaren na zijn dood nieuw materiaal werd uitgegeven. Zijn grootste hits tijdens zijn leven waren ‘Dear Mama’ en ‘California Love’.