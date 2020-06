Tomorrowland Around the World, the digital festival, onthult prestigieuze line-up met Adam Beyer, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet en vele anderen. Tomorrowland geeft een eerste exclusieve sneak preview in de nieuwe magische wereld van de spectaculaire tweedaagse digitale muziekfestival ervaring die meer dan 60 van ‘s werelds beste artiesten uit de elektronische dansmuziek op 8 verschillende podia samenbrengt.

Tomorrowland organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 juli Tomorrowland Around the World, the digital festival: een spectaculaire entertainment ervaring die toegankelijk is voor mensen van alle leeftijden, overal ter wereld – een wereldpremière en een grote stap in de toekomst van digitale muziekfestivals. Tomorrowland brengt meer dan 60 van ‘s werelds beste artiesten uit de elektronische dansmuziek samen met spectaculaire special effects en verbazingwekkende 3D-technologie en kondigt nu de prestigieuze line-up aan voor het tweedaagse festival weekend met unieke performances van onder meer Adam Beyer, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet en vele anderen.

Naast het vrijgeven van de volledige line-up geeft Tomorrowland een eerste exclusieve sneak preview in de oogverblindende nieuwe Tomorrowland locatie die het de afgelopen maanden gebouwd heeft. De volledige line-up per podium kan je vinden op tomorrowland.com – meer special guests en friends of Tomorrowland worden later nog aangekondigd. De ticketverkoop start op donderdag 18 juni.

Er is voor ieder wat wils tijdens de tweedaagse festivalervaring met een eclectische line-up – uit alle genres – van trance tot hardstyle, tot house en dubstep en future bass. Tomorrowland Around the World zal een goedgevuld programma bieden en gebruikt ‘s werelds beste technologieën op het gebied van 3D-design, videoproductie, gaming en special effects om 8 verschillende podia samen te brengen, waaronder de iconische Mainstage die een eerste inleiding zal geven tot de magische wereld van ‘The Reflection of Love – Chapter 1’.

Het festival zal daarnaast een heleboel iconische Tomorrowland podia kennen waaronder Atmosphere, Core en Freedom Stage, aangevuld met 3 nieuwe podia die speciaal werden gecreëerd en ontworpen door het creatieve team en de 3D-artiesten achter Tomorrowland. In een exclusieve sneak preview geeft Tomorrowland een allereerste kijk in de magische en nieuw gecreëerde Tomorrowland locatie die het de afgelopen maanden gebouwd heeft. Mensen over de hele wereld krijgen zo een voorproefje van de oogverblindende wereld waar ze door kunnen navigeren tijdens Tomorrowland Around the World, the digital festival.

Elk podium zal gloednieuwe muziek en video content van ‘s werelds beste artiesten in première laten gaan samen met een groot deel van de vuurwerk- en lasershows die kenmerkend zijn voor Tomorrowland. De Mainstage – volledig in het thema van 2020 ‘The Reflection of Love – Chapter 1’ zal de grootste sterren uit de scène verwelkomen, waaronder Afrojack, Alan Walker, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, NERVO, Oliver Heldens Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Timmy Trumpet en Vintage Culture.

De headliners op de prachtige Atmosphere stage zijn techno legendes zoals Amelie Lens, Dixon, Joyhauser, Reinier Zonneveld, Stephan Bodzin en Tale of Us. Verschillende andere house & techno artiesten waaronder Adriatique, ANNA, Adam Beyer, Cellini, Charlotte de Witte, Joris Voorn en Patrice Baumel zullen betoverende performances brengen op de mythische Core stage – een publiekslieveling en ongetwijfeld één van de meest unieke podia op Tomorrowland.

De iconische Freedom Stage zal Claptone, Jack Back en Solardo verwelkomen, met hardstyle acts zoals Coone, Da Tweekaz en Wildstylez op de Q-Dance stage. Enkele van ’s werelds beste artiesten in future bass, dubstep en trap music – Carnage, Eptic, Gryffin, Netsky, NGHTMRE, San Holo and Yellow Claw – zullen samenkomen op één van de gloednieuwe podia.

Dimitri Vegas: “We hebben met opzet nog geen livestreams gedaan omdat we willen dat dit heel speciaal wordt. We hebben de kans gehad om de ontwerpen van de podia van het digitale festival te zien en het wordt echt iets wat de wereld nog nooit gezien heeft. Het is werkelijk een meeslepende en unieke ervaring die ieders verwachtingen overtreft als je de term ‘virtueel festival’ hoort. Mensen zijn niet klaar voor wat ze gaan zien. Wij kunnen niet wachten!”

Armin van Buuren: “Tomorrowland Around the World is een geweldige kans voor mij om te connecten met mijn fans tijdens deze lockdown periode en ik hoop dat dit iedereen zal helpen om nog wat langer vol te houden tot we weer samen kunnen feesten op het echte festivalterrein! Ik ben heel erg blij dat ik deel kan uitmaken van dit baanbrekende event.”

Steve Aoki: “Tomorrowland is altijd een speciaal festival voor mij, dus ik ben zeer vereerd om deel uit te maken van Tomorrowland’s digitale festival dat zoveel mensen van over de hele wereld zal verenigen, op een manier die nog nooit eerder is gedaan. De connectie tussen geweldige muziek, adembenemend 3D-design en de nieuwste filmtechnieken uit Hollywood zorgen ervoor dat ik extreem enthousiast ben!”

Paul Kalkbrenner: “Ik ben zeer vereerd om deel uit te maken van dit spannende nieuwe project en ik kijk er enorm naar uit om het resultaat te zien. Tomorrowland en het hele team hebben de afgelopen jaren altijd een integrale rol gespeeld en het is meer een vriendschap geworden dan een pure werkrelatie. Bedankt om mij opnieuw te verwelkomen op de Mainstage.”

Amelie Lens: “Ik heb heel veel zin om op te treden op het grootste digitale festival ooit. Ik heb gehoord dat er honderden mensen momenteel dag en nacht werken om een nooit eerder geziene ervaring te creëren, dus ik kan eerlijk gezegd niet wachten op het laatste weekend van juli.”

Festivalbezoekers zullen eenvoudig kunnen navigeren door een magische en nieuw gecreëerde Tomorrowland locatie met een PC, laptop, smartphone of tablet – je hebt geen speciale VR-bril nodig – en zo het volledige festivalterrein op een interactieve manier kunnen ontdekken met vrienden. Naast de muzikale performances staan er heel wat andere interactieve ervaringen gepland, waaronder inspirerende webinars, games en workshops gekoppeld aan lifestyle, food, fashion en de Tomorrowland Foundation. Samen met de performances wordt Tomorrowland Around The World een volledige dag/weekendervaring tussen 15h00-01h00 CEST. Er zal ook een ‘time-zone-friendly’ optie beschikbaar zijn voor bezoekers uit Azië en Noord- of Zuid-Amerika.

De People of Tomorrow worden uitgenodigd om dit unieke event samen met vrienden te beleven: jezelf verkleden met je beste festivaloutfit, tentjes opzetten in je achtertuin om je eigen DreamVille te creëren, een groot scherm opzetten, je geliefden uitnodigen voor een leuke barbecue met muziek en een geweldige festivalervaring, je terras versieren of een feestje bouwen in je woonkamer – dit weekend draait allemaal om het verenigen door de kracht van muziek op een verantwoorde en veilige manier.