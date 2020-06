Kat Pearson – My Roots

Kat Pearson is geboren in Californië in een familie die stamt van een plantage in Tennessee en via Oklahoma in Long Beach is terechtgekomen. Door haar familie is zij zich altijd zeer bewust geweest van haar achtergrond en het gevecht om de burgerrechten. Haar muzikale carrière omspant inmiddels zo’n twintig jaar en zij heeft het podium gedeeld met als Mud Morganfield, Lil’ Jimmy Reed, Chris Jagger en Lulu. Met de Italiaanse gitarist Franscesco Accurso richtte zij in Londen Kat & Co op, waarmee zij de CD’s ‘I Kat The Blues’ (2013) en ‘Blues Is The New Cool’ (2017) uitbracht.

Nu is zij verder gegaan onder haar eigen naam en is onlangs haar nieuwe CD, getiteld ‘My Roots’ verschenen. Hierop staan negen zelfgeschreven nummers, waarin zij de geschiedenis van haar familie vertelt. Op de CD wordt zij terzijde gestaan door de al eerder genoemde Francesco Accurso (gitaar) en Marco Marzola (bas), Nico Menci (piano) en Lele Barbieri (drums).

De CD begint met de talking blues ‘Cane Creek’ over de plaats in Tennessee waar haar familie vandaan komt en eindigt met ‘Labour Train’, waarin zij verhaalt op welke manier haar familie van de onderdrukking probeerde weg te komen en op zoek moest naar werk in Oklahoma en zij uiteindelijk in Californië terecht kwamen. Een zeer indrukwekkende CD, waarbij nummers als ‘Ode To My Mother’ en ‘Until I Get What I Need’ er bovenuit springen. (8/10) (ToneTrade Productions)