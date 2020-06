Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Cranberries.

Op 9 december 1999 gaven The Cranberries een concert in Parijs, dit in het kader van hun Bury the Hatchet tour. The Cranberries zijn opgericht in 1989, in 1990 kwam Dolores O’Riordan als zangeres bij de band, dit in plaats van Niall Quinn. Met Dolores hadden The Cranberries een aantal hits waaronder ‘Linger’, ‘Dreams’, ‘Zombie’, ‘Ode to My Family’, ‘Ridiculous Thoughts’, ‘Salvation’, ‘Free to Decide’ en ‘Promises’. Dolores O’Riordan overleed op 15 januari 2018, na haar dood besloot de rest van de band om niet meer door te gaan. Wereldwijd verkochten The Cranberries meer dan 40 miljoen albums.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Cranberries live @ Paris, France (1999).