15 juni, de verjaardag van Edvard Grieg

Op 15 juni 1843 werd in het Noorse Bergen de bekende componist Edvard Grieg geboren. Grieg is de bekendste klassieke componist uit Noorwegen en samen met de Fin Jean Sibelius de beroemdste Scandinavische componist. Grieg is voornamelijk beroemd om zijn ‘Peer Gynt Suite’, geschreven voor het toneelstuk Peer Gynt, van toneelschrijver Hendrik Ibsen, uit 1876.

Edvard Grieg schreef in zijn leven vele tientallen werken, voor verschillende instrumenten, maar ook voor koor. Zijn bekendste werken zijn naast de ‘Peer Gynt Suite’, de ‘Lyrische Stukken’ en zijn ‘Ballade in g mineur’. Edvard Grieg overleed op 4 september 1907. Hij werd in Noorwegen lange tijd geëerd op het biljet van 500 kroner.