Clip-Primeur: Anne van Damme – On and On

Vandaag brengt singer-songwriter Anne van Damme haar nieuwe videoclip voor het nummer ‘On and On’ uit. De video met beelden van haar reis naar Marokko zal die dag op YouTube verschijnen.

De song is het slotnummer van haar ‘Waves’ EP die ruim een jaar geleden uitkwam. Thematisch gaat ‘On and On’ over hoe iemand de wereld letterlijk en figuurlijk voor je kan vergroten. Dat samen groeien en samen verdergaan het belangrijkst is.

Als zelfstandig muzikant zijn dit ook voor de Bossche Anne van Damme gekke tijden. De quarantaine gaf haar de tijd om de video eindelijk te editen, maar zorgde ook voor nagenoeg geen werkzaamheden en inkomen. Toch gaat Anne door, en dat past precies bij haar single ‘On and On’.

Vandaag gaat de videoclip van ‘On And On’ in première, hier op Maxazine natuurlijk!