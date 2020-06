Tricky komt met nieuw album

Nieuwe [PIAS] signing Tricky kondigde deze week zijn veertiende studioalbum aan met de release van zijn nieuwe single ‘Fall Please’. Het album, ‘Fall to Pieces’, verschijnt op 4 september en ontstond in een periode waarin Tricky creatieve hoogtepunten beleefde, maar ook door traumatische dalen ging. Hij verloor zijn dochter Mazy, die in eerste instantie te horen zou zijn op zijn nieuwe album.

Tricky vertelt over zijn verlies: “I’ve never loved like that before and I didn’t realise it until she was gone. I was traumatised.”

Toch hervond Tricky zijn bevlogenheid voor de muziek, misschien wel meer dan ooit daarvoor. Hij geeft aan dat het tijd is om zich opnieuw 100% te focussen op muziek, zoals hij in het begin van zijn carrière deed.

Met single ‘Fall Please’ verraste Tricky zichzelf, legt hij uit: “With most of my stuff, there’s nothing else like it around. But with ‘Fall Please’ I’ve managed to do something I’ve never been able to before, which is that everyone can feel it – even people who don’t know my music. It’s my version of pop music, the closest I’ve got to making pop”.