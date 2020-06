Line-up Indian Summer festival 2021 bekend

Over twee weken zouden we eigenlijk met zijn allen weer samen zijn op het Indian Summer-terrein, maar helaas mocht het niet zo zijn… Gelukkig hebben we positief nieuws voor je vandaag. we zijn blij om nu al te kunnen melden dat alle artiesten van de 2020 line-up volgend jaar alsnog naar Indian Summer komen! Zaterdag 26 juni 2021 is nog ver weg, maar we kunnen niet wachten om er volgend jaar een dubbel zo mooi feestje van te maken. We hebben veel in te halen met z’n allen. Alle gekochte tickets voor de editie van dit jaar blijven geldig voor volgend jaar.

We zijn super blij dat onder andere Kensington en Krezip volgend jaar opnieuw op de mainstage staan op zaterdag 26 juni 2021! Daarnaast hebben we weer een superdik hiphop- en dance-programma voor je neergezet op de Turn Up Stage. Joost, Jonna Fraser, Dopebwoy, Nafthaly Ramona en nog veel meer artiesten maken allemaal volgend jaar alsnog hun opwachting.

Ook gaan de voetjes weer van de vloer op de beste 80s, 90s en 00s tracks in de Barbapapa’s Back To The Future tent met de beste Barbapapa-DJs, Band with Benefits en Snollebollekes die de tent compleet op zijn kop zullen gaan zetten!

Van 25 t/m 27 juni 2021 vindt de Indian Summer Weekender plaats, speciaal voor alle feestbeesten die niet genoeg hebben aan één dag Indian Summer. Op vrijdag 25 juni om 12:00 barst het feestgedruis al los op de festivalcamping met toffe activiteiten zoals XL beerpong en XL Stef Stuntpiloot, zing je de longen uit je lijf tijdens Indian Summer Beerfest in de avond en dans je tot de late uurtjes in de camping silent disco. Wil je dus maximaal escaleren? Ga dan voor de Weekender optie.

We beloven er volgend jaar een dubbel zo dik feestje van te maken, want we hebben veel in te halen met z’n allen.. Hopelijk zijn jullie er ook allemaal bij. Alle kaarten van 2020 blijven geldig voor de 2021 editie. Vanaf nu is het ook weer mogelijk om een ticket te kopen voor 2021.