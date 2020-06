Massive Attack, Jamie xx, Fontaines D.C. en meer naar Best Kept Secret 2021

Onder meer Massive Attack, Jamie xx, BADBADNOTGOOD, Octavian, Catfish and the Bottlemen, DJ Shadow, Fontaines D.C., Belle and Sebastian, DIIV, Metronomy, Mura Masa en The Avalanches zijn bevestigd voor Best Kept Secret 2021. Eerder maakte Best Kept Secret al de komst van de andere twee headliners The Strokes en The National bekend.

Alle artiesten stonden oorspronkelijk gepland voor Best Kept Secret 2020, dat vandaag van start zou zijn gegaan maar is uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Alle tickets die reeds gekocht zijn voor de 2020-editie blijven geldig voor volgend jaar. Best Kept Secret 2021 vindt plaats op 11, 12 en 13 juni 2021.

Naast vele artiesten die hun show verplaatsen naar volgend jaar, is er ook een nieuwe klinkende naam te vinden op de line-up van Best Kept Secret 2021: de Britse DJ/Producer Jamie xx. Festivaldirecteur Maurits Westerik: “Het feit dat zoveel artiesten, van aanstormend talent tot en met groots van naam, met ons de krachten opnieuw willen bundelen om Best Kept Secret volgend jaar alsnog samen live te ervaren, geeft hoop en moed! Niets is vanzelfsprekend, maar dat muziek de gemene deler is voor velen, dat we in deze tijden verlangen naar livemuziek en dat het allerliefst samen delen, mag duidelijk zijn. We hebben nog een jaar te gaan voordat het zover is, maar we kijken uit naar een prachtig festival. Het zal ons allemaal goed doen.”

De kaartverkoop voor de nog beschikbare tickets voor volgend jaar zijn vandaag in de verkoop gegaan. Ook verschillende overnachtingsmogelijkheden zijn vanaf dat moment te koop. Alle tickets die reeds zijn aangeschaft voor de 2020-editie blijven geldig voor volgend jaar. Bezoekers die reeds een ticket hadden aangeschaft, konden de bekendmaking van het 2021-programma afwachten alvorens de keus te maken hun ticket mee te nemen naar volgend jaar. Net als andere Nederlandse festivalorganisatoren en de rest van de culturele sector sluit Friendly Fire, de organisator van Best Kept Secret, zich aan bij het initiatief ‘Bewaar je ticket, geniet later’.

Best Kept Secret 2021

Vrijdag 11 juni, zaterdag 12 juni en zondag 13 juni 2021

Vrijdag 11 juni 2021

The National – BADBADNOTGOOD – Dope Lemon – Jamie xx – Metronomy – Octavian – Black Lips – OM – Tinariwen – Tropical Fuck Storm – 100gecs – DJ Fett Burger – DJ Python – Ela Minus – Eve Owen – FAKA – FAUZIA – Giant Rooks – JFDR – Mina & Bryte – Pip Blom – Roi Perez – Soccer Mommy – Squid – Surfbort – Violet – Waltzburg – YĪN YĪN

Zaterdag 12 juni 2021

The Strokes – Catfish and the Bottlemen – DJ Shadow – Fontaines D.C. – Jarvis Cocker presents JARV IS… – Girl Band – Rolling Blackouts Coastal Fever – Sampa The Great – Barker (live) – COUCOU CHLOE – DJ Assault – Girl Ray – Marika Hackman – Marina Satti & Fonés – Meetsysteem – Minimal Violence – Otim Alpha – Pottery – S10 – Simo Cell – SORRY – The Homesick

Zondag 13 juni 2021

Massive Attack – Belle & Sebastian – DIIV – Mura Masa – The Avalanches – black midi – KOKOKO! –Yellow Days – Angel Bat Dawid – Automatic – Black Country, New Road – Courtney Marie Andrews – Donna Missal – GHUM – Irreversible Entanglements – Jessica Pratt – Los Bitchos – MICH – The Milk Carton Kids – WIES