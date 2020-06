Nieuwe single Aymar Torres heet ‘Mainta’

Vrijdag ging de tweede single van Aymar Torres in première. Het nummer ‘Mainta’, Papiaments voor ochtend, is de opvolger van zijn debuutsingle ‘E Porta’ dat in april al uitkwam. De Haagse artiest Aymar Torres is een mengelmoes van culturen: een Friese vader en Colombiaanse moeder, geboren en getogen op Aruba, met een liefde voor Latin muziek en in het bijzonder Braziliaanse bossa nova.

Moeiteloos zingt het muzikale talenwonder in het Portugees, Spaans, Italiaans, Frans en Papiaments. Afgelopen seizoen zette hij met zijn energieke blind audition en feestelijke verschijning de studio van The Voice of Holland in extase. De juryleden Ali B, Lil’ Kleine, Waylon en Anouk draaiden allemaal hun stoel. Tijdens The Voice heeft Aymar laten zien een echte entertainer te zijn en zijn deelname gaf hem de kracht en motivatie om door te gaan met het werken aan zijn eigen nummers.

‘Mainta’ gaat over het wakker worden naast degene van wie je houdt en is te beluisteren zijn via alle streamingdiensten.