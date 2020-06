Kensington brengt videoclip uit van single ‘Island’

Nu het leven weer langzaam in beweging komt, pakt ook Kensington de draad weer op. Niet dat ze duimen hebben zitten draaien, want de band heeft gewerkt aan een schitterende videoclip voor ‘Island’, die sinds gisteren online staat.

Het nummer is terug te vinden op hun vorig jaar verschenen #1 album ‘Time’, dat in november gelanceerd werd. ‘Island’ sluit wonderwel enorm goed aan bij de periode van eenzame afzondering die we allemaal net beleefd hebben. Gitarist Casper vertelt hoe ze dat element in de clip hebben gebruikt:

“Island is een track over isolatie en afzondering, een thema waar iedereen de afgelopen tijd behoorlijk letterlijk mee geconfronteerd is. Dat idee hebben we meegenomen de video shoot in, maar op een abstracte manier benaderd. Het universum dat je in je eigen hoofd kunt creëren, wat soms oneindig kan voelen.

Met een introspectieve performance van danser/choreograaf Giovanni Pisas en vervolgens prachtig in beeld vertaald door Boris Booij en Marvin Koppejan. We zijn er zeer trots op en vinden dat de huidige tijdsgeest mooi wordt gevat in deze video.”

Je moet vindingrijk zijn als je in deze tijd als band toch je publiek wilt blijven bereiken. Daarom gaf de band vorige week al een optreden voor dertig man in de Ziggo Dome en spelen ze op woensdag 17 juni vanuit het Open Plein in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dat concert is te volgen via een livestream, waarna de band tijdens een Q&A vragen van het publiek beantwoordt. Humberto Tan neemt de presentatie van de avond voor zijn rekening.