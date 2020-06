Cem stapt muziek in met ode aan zijn ‘Lievelingsmens’

Al op jonge leeftijd raakte de jonge Cem verslaafd aan muziek. Op zijn 18e maakte hij toch de stap om in het vastgoed te stappen; 9 jaar later heeft de inmiddels 27 jarige ondernemer een makelaarspand, een cocktailbar, een lunchroom en meerdere bedrijfspanden en woningen in bezit. Samen met Sidney Bout startte hij inmiddels ook een muziek studio, Black Box Entertainment.

Toch is de muziek nooit uit zijn leven verdwenen, en is de Haarlemmer altijd blijven schrijven en componeren. Het uitbrengen van eigen muziek stond altijd al in de planning. Nu Cem wat meer vrije tijd heeft gekregen, bedacht hij onder anderen een bedankje aan zijn schoonouders. Voor zover bekend de eerste keer dat schoonouders positief worden bezongen. ‘Lievelingsmens’ gaat verder natuurlijk over de liefde, zijn meisje, maar feitelijk ook een ode aan de schoonheid van de vrouw.

Of hij de vastgoed achter zich wil laten is nog maar de vraag, toch bewijst Cem met ‘Lievelingsmens’, die vrijdag ook op Spotify zal verschijnen, artistieker te zijn dan de meeste vastgoedhandelaren. Cem’s ‘lievelingsmens’zal zich vereerd voelen. En terecht.