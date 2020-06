Funkband Banana Savannah zoekt beeldmateriaal voor videoclip ‘I Can’t Breathe’

De Haagse band Banana Savannah wil door middel van muziek een positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Daarom doet de funkband een oproep aan iedereen die bij een van de demonstraties is geweest om videomateriaal te delen. De beelden willen ze gebruiken voor de videoclip van hun aanstaande single ‘I Can’t Breathe’.

“Het nummer is anderhalf jaar geleden al ontstaan tijdens een oefensessie”, zegt zanger Jonathan Asabina. “Eric Garner was toen weer in het nieuws en dit liedje flipte er spontaan uit.” ‘I Can’t Breathe’ waren namelijk ook Garners laatste woorden, die in 2014 overleed nadat hij bij zijn arrestatie door een politieman in een wurggreep werd gehouden. “Ik haat het gevoel van machteloosheid in zulke situaties en dat stamt uit het besef dat dit al tientallen jaren voor mijn bestaan gebeurt. Die traumatische emoties heb ik toen in dit relatief vrolijk klinkend liedje gestopt met als achterliggende gedachte dat je ons vaak ziet lachen alsof het ons koud laat, maar we liggen er ‘s nachts echt wakker van.”

Door de recentelijke dood van George Floyd is #icantbreathe weer trending topic en voelt Banana Savannah de urgentie om het nummer uit te brengen. Bassist Olivier Tumbisha legt uit: “We hadden nog geen datum gepland voor de release, maar we willen het nummer nu gaan uitbrengen als steun voor iedereen die deelneemt aan de protesten of te maken heeft gehad met racisme of politiegeweld.”

Daarom vraagt Banana Savannah aan iedereen die video’s of foto’s heeft gemaakt tijdens een van de demonstraties of ze deze beschikbaar willen stellen voor hun videoclip. Reageren op de oproep kan door te mailen naar icantbreatheclip@gmail.com.