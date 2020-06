The National naar Best Kept Secret 2021

The National is bevestigd als tweede headliner van Best Kept Secret 2021. De band sluit op vrijdag 11 juni 2021 het hoofdpodium van het festival af. The National stond oorspronkelijk geboekt voor de editie van dit jaar, die is uitgesteld vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. Eerder maakte de organisatie de komst van The Strokes op zaterdag 12 juni 2021 bekend. Op vrijdag 12 juni aanstaande wordt de line-up voor 2021 bekendgemaakt, op zaterdag 13 juni om 10:00 gaan de nog beschikbare tickets voor volgend jaar in de verkoop. Alle tickets die reeds gekocht zijn voor de 2020-editie blijven geldig voor volgend jaar.

Het iconische The National heeft inmiddels een batterij aan prachtalbums op zijn naam staan, waaronder het recente ‘I Am Easy To Find’ (2019) en ‘High Violet’ (2010), dat onlangs zijn tienjarig jubileum beleefde. De band rondom Matt Berninger en gebroeders Dessner en Devendorf is live altijd spectaculair, fascinerend en onberekenbaar, zoals Best Kept Secret in 2018 al mocht ervaren. De organisatie van Best Kept Secret is verheugd de Amerikaanse band alsnog voor een tweede keer te mogen verwelkomen, voor wat nu al een onvergetelijke headlineshow is.

Festivaldirecteur Maurits Westerik: “The National zijn en blijven ons trouw, ook zij komen volgend jaar alsnog naar Best Kept Secret… De muziek van The National is de ultieme soundtrack in eenzame tijden en biedt hoop voor een betere toekomst samen! Na de bekendmaking van The Strokes als headliner op Best Kept Secret 2021 vorige week, waren de reacties zo goed dat we heel blij zijn om ook deze ultieme liveband aan te kondigen.”

Best Kept Secret 2021

Op vrijdag 12 juni aanstaande wordt de hele line-up voor Best Kept Secret 2021 bekendgemaakt, op zaterdag 13 juni om 10:00 gaan de nog beschikbare tickets voor volgend jaar in de verkoop. Alle tickets die reeds gekocht zijn voor de 2020-editie blijven geldig voor volgend jaar.

Kaartkopers hebben inmiddels bericht ontvangen over hun ticketopties. Zij hebben de kans de bekendmaking van de line-up af te wachten vóór zij hoeven te beslissen of zij hun ticket al dan niet houden. Net als andere Nederlandse festivalorganisatoren en de rest van de culturele sector sluit Friendly Fire, de organisator van Best Kept Secret, zich aan bij het initiatief