Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Coldplay.

De Britse band Coldplay is opgericht in 1996, ze hadden in 2000 hun eerste hit te pakken met ‘Yellow’. Na het uitbrengen van hun tweede album ‘A Rush of Blood to the Head’ (2002) braken Chris Martin en zijn band pas echt door. Voor ‘Viva la Vida’ mocht Coldplay diverse prijzen in ontvangst nemen. Ze vestigden hun naam met hits als ‘Clocks’, ‘Viva La Vida’, ‘The Scientis’ en ‘Paradise’. Vandaag brengen wij jullie Coldplay in Californië met een aantal van hun hits.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Coldplay live @ California, USA (2020).