6 juni, de verjaardag van James Shaffer (Korn)

James Christian Shaffer is bij het metalpubliek beter bekend als “Munky” en is de gitarist van de Amerikaanse band Korn. Zijn bijnaam zou hij te danken hebben aan het gerucht dat zijn voeten eruit zouden zien als de gespreide hand van een aap.

Naast zijn werkzaamheden bij Korn heeft Shaffer ook zijn eigen band Fear And The Nervous System waarmee hij in 2012 een gelijknamig album uitbracht. In de lijst van “100 Greatest Heavy Metal Guitarists of All Time” staat hij op een verdienstelijke 26 plaats en verkocht hij met Korn al meer dan 35 miljoen albums. James Shaffer viert vandaag zijn 50e verjaardag