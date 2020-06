De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 5 juni 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 5 juni 2020.

Jullie staan er misschien niet bij stil, maar het is nou niet bepaald uit hobby dat er zich elke week een heel nest muziekscribenten het hoofd breken om voor jullie deze erg fijne wekelijks terugkerende Spotify Playlist samen te stellen. Nee, daar zit echt wel wat meer achter dan dat je zo op het eerste gezicht denken zou. Poeh, dat is nogal wat.

Muziek namelijk, daarvan is bewezen dat het een helende werking heeft, noem het medicinaal, noem het een placebo, maar feit is dat veel mensen zich gewoon veel lekkerder voelen met een dagelijkse portie muziekvitaminen. Zo is er bijvoorbeeld met wetenschappelijk onderzoek vast komen te staan dat de bloeddruk lager lijkt te worden als er over lange termijn een aantal malen per week naar muziek wordt geluisterd. Een kleine subanalyse van drie studies die ook een controlegroep zonder muziek of andere interventies hadden, liet zelfs een statistisch significante en klinisch relevante daling van de bloeddruk zien bij patienten met een verhoogde bloeddruk. Dat lijkt me toch een bijzonder nuttige toepassing van je dagelijkse portie playlist, niet. En deze dan: In een systematische review en meta-analyse is gekeken naar het effect van muziek op angst en pijn bij volwassenen die een operatie ondergaan. In totaal zijn meer dan 80 studies geïncludeerd in deze meta-analyse. Er worden positieve effecten gevonden van muziek op angst en pijn bij volwassenen, zowel vóór, tijdens, als na de operatie. En dan hebben we het over onderzoek gedaan door Rosalie Kühlmann.

Naast de effecten van muziek op de patiënt doet een club als Stichting Muziek als medicijn ook onderzoek naar de effecten op de chirurg. Er wordt literatuuronderzoek gedaan en er zijn aanwijzingen dat de chirurg beter presteert wanneer er muziek gespeeld wordt!