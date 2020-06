Pronk stapt uit schaduw van Lange Frans met ‘Haters’

Pronk (Siebe Pronk) werd op 2 oktober 1995 geboren in Amsterdam. Inmiddels kun je hem kennen van een aantal producties voor artiesten als Lange Frans en Yes-R. Op zijn achtste begon hij met klassiek piano, maar al snel bleek dat hij hier talent voor had en speelde gemakkelijk verschillende composities van Beethoven, Chopin & Rachmaninov. Hiermee heeft Pronk opgetreden in één van de grootste muziek theaters van Nederland, De Stopera.

Uiteindelijk heeft hij sinds drie jaar zijn klassieke achtergrond om weten te zetten tot het produceren van muziek voor de Nederlandse hiphop scene. Ook hierin viel hij snel op en werd hij door Lange Frans opgepikt en mee genomen op schrijverskamp voor het compilatiealbum ‘Blauwdruk II’. Hiervan heeft hij ‘Blauwdruk intro’ en ‘Solé’ geproduceerd. Met dit compilatiealbum heeft hij als producer/DJ voor het eerst op het grote podium van het festival Dutch Valley gestaan.

Kort daarna mocht Pronk als enige van het schrijverskamp een publishing deal tekenen bij Sony/ATV Music Publishing. Sindsdien is hij hard bezig aan zijn muziek carrière om aan de top te komen en zijn er vanaf vandaag verschillende producties van hem te verwachten in samenwerking met bekende artiesten. Hierbij zal Pronk meer op de voorgrond te zien zijn als artiest/dj.

Vandaag kwam zijn nieuwste single ‘Haters’ uit, in samenwerking met Jalal Oba.