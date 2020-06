Electric Castle wordt verplaatst naar 2021

De afgelopen 7 jaar stond Electric Castle symbool voor een alternatieve wereld waarin iedereen zich vrij, zorgeloos en veilig voelt. De energie en het enthousiasme van het publiek, de artiesten en alle andere betrokkenen zorgen voor de kracht die Electric Castle ieder jaar weer drijft. Dit motiveerde de organisatie dan ook om, zelfs in deze moeilijke tijden, op zoek te gaan naar een scenario waarin het festival door zou kunnen gaan.

Het organiseren van het festival neemt veel tijd in beslag; achter de schermen is men een volledig jaar hard aan het werk en twee maanden om het festival daadwerkelijk op te bouwen. De crew zou nu dus in Bontida moeten zijn om voor de 8e keer een unieke EC-wereld neer te zetten. Er is echter nog steeds veel onzekerheid rondom gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, reisbeperkingen en andere details die van tevoren moeten worden gepland om het festival volgens de verwachte normen te kunnen laten plaatsvinden.

Tot dusver hebben de Roemeense autoriteiten zich terughoudend en afwachtend opgesteld, waardoor er nog geen besluiten zijn genomen over de toekomst van evenementen voor de komende maanden. Toch wordt verwacht dat binnenkort een verbod volgt op elk evenement met meer dan 1.000 mensen, tot 31 augustus.

Met dit alles in gedachten en met pijn in het hart, heeft het management van Electric Castle dan ook besloten dat de veiligste manier om door te gaan is om EC8 uit te stellen naar 14-18 juli 2021. Het spreekt voor zich dat dit een gigantische teleurstelling is voor niet alleen de fans, maar ook voor de duizenden mensen die het festival mede mogelijk maken. Een complete industrie, bestaande uit productieprofessionals, technici, artiesten, architecten, leveranciers, lokale gemeenschappen en vrijwilligers, wordt diep geraakt.

De komende weken zal het festivalteam zich richten op het herbevestigen van de line-up die voor deze zomer was aangekondigd. Goed nieuws zal zeker volgen! Alle tickets voor 2020 zijn veilig en blijven geldig voor de editie van 2021.