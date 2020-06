2 juni, de verjaardag van Tony Hadley

Vandaag viert Anthony Patrick ‘Tony’ Hadley, geboren op 2 juni 1960 te Islington, Londen, Engeland zijn 60e verjaardag. Hadley, Britse singer-songwriter, behaalde als zanger van de ‘New Romantic’ band Spandau Ballet grote successen met onder andere de hits ‘Chant No. 1 (I Don’t Need This Pressure On)’, ‘True’, ‘Gold’, ‘Only When You Leave’ en ‘Through the Barricades’. Spandau Ballet stopte er in 1990 mee, om vervolgens – na een 10 jaar durende pauze – in 2009 weer bij elkaar te komen. Deze reünie resulteerde in een nieuw album, ‘Once More’ dat in datzelfde jaar uitkwam. Met Spandau Ballet heeft Hadley meer dan twintig miljoen platen verkocht.