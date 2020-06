Genevieve Artadi brengt tweede album uit

Genevieve Artadi kondigde deze week haar tweede soloalbum aan. Het is het eerste album voor de artiest dat als een complete zelf-productie uitgebracht wordt door een platenlabel. Deze week kwam daarvan de eerste single ‘Living Like I Know I’m Gonna Die’ uit.

Artadi groeide op in een doe-het-zelf-community in Los Angeles. De invloeden van jazz, psychedelica, bossa nova en avant-garde elektronica zijn terug te horen in haar muziek. Met haar hechte vriendenkring van medemuzikanten (o.a. Louis Cole, Sam Wilkes en Adam Weissman) schakelde ze veel tijdens het schrijven van het album. Reflecterend op haar drive om muziek te maken zegt Artadi: “Sometimes I just really get that burning feeling to make something and get it out there.

‘Dizzy Strange Summer’ verschijnt op 17 juli via Brainfeeder. Het is een album geworden dat tot die drive spreekt: creëer iets en deel het met het publiek.



Tracklist:

I Hate When I Can’t Feel My Heart (2:32)

Living Like I Know I’m Gonna Die (3:18)

Godzillaaaa (3:05)

Nowhere to Go (1:34)

Edge of the Cliff (3:31)

Will You Tell Me (2:28)

Loneliness Grows (2:51)

Hot Mess (4:18)

Hope Song (3:19)

Is What You Believe (4:06)

Feelz Tru (3:49)

Oo Ya (2:19)

All I Want for Now (2:48)

Mad Child (2:25)

Before the Dark (3:00)

Cupcake5 (1:15)