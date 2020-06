1 juni, de verjaardag van Alanis Morissette

Alanis Nadine Morissette, geboren op 1 juni 1974 te Ottawa, Ontario, Canada viert vandaag haar 46e verjaardag. Morissette, Canadees-Amerikaanse singer-songwriter, gitariste, producer en actrice, startte haar muzikale carriére in Canada. Als tiener nam ze twee dance-pop albums op, ‘Alanis’ en ‘Now Is the Time’. Alanis’ eerste internationale album was ‘Jagged Little Pill’, van dit album kwamen onder andere de hits ‘You Oughta Know’, ‘Hand in My Pocket’. Voor ‘Jagged Little Pill’ mocht de zangeres maarliefst 5 Grammy’s in ontvangst nemen, het album ging wereldwijd ruim 33 miljoen keer over de toonbank.