Kygo brengt nieuw album ‘Golden Hour’

De Noorse dj en producer Kygo bracht afgelopen week zijn nieuwe album uit: ‘Golden Hour’. Het is Kygo’s derde album en volgt op Kids In Love dat in 2017 uitkwam en waar hij hits als ‘Remind Me To Forget’ mee scoorde. De Noorse dj en producer teasde de albumtitel al eerder op zijn Instagram-pagina.

Het album bevat onder andere de catchy single ‘Like It Is’, featuring Tyga en Zara Larsson en ‘I’ll Wait’ met Sasha Sloan. Allebei nummers waarmee Tygo voortbouwde op het wereldwijde succes van zijn Whitney Houston-tribute ‘Higher Love’ in 2019, dat inmiddels meer dan 650 miljoen keer werd gestreamd. Met ‘Golden Hour’ laat Kygo zien dat zijn muzikale toekomst er net zo zonnig uitziet als zijn track record.